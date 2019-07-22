Брати Добкіни не потрапляють до парламенту Михайло Добкін був 15-им у списку партії "Опозиційний блок", яка наразі не долає 5% бар'єр для проходу в парламент

Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.

Брати Добкіни. Фото: Українська правда / Дмитро Ларін

Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 98,75% голосів. Добкін йде третім із 16,38% підтримки. Про це свідчить інформація із сайту ЦВК. Лідирує на окрузі кандидат від "Слуги народу" Олександр Літвінов. Нагадаємо, що 21 липня українці проголосували за новий парламент. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%. Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію