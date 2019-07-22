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Брати Добкіни не потрапляють до парламенту

Михайло Добкін був 15-им у списку партії "Опозиційний блок", яка наразі не долає 5% бар'єр для проходу в парламент
Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.
Брати Добкіни не потрапляють до парламенту Брати Добкіни. Фото: Українська правда / Дмитро Ларін

Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 98,75% голосів. Добкін йде третім із 16,38% підтримки. Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.

Лідирує на окрузі кандидат від "Слуги народу" Олександр Літвінов.

Нагадаємо, що 21 липня українці проголосували за новий парламент. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.
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