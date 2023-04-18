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ПОЛІТИКА

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні — Кірбі

18 квітня 2023, 08:59
Бразилія
Джон Кірбі. Фото: defense.gov
У Білому домі заявили, що президент Бразилії повторює російську та китайську пропаганду, незважаючи на факти.

У Білому домі різко розкритикував заяву президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва про те, що Сполучені Штати заохочують війну в Україні та його заклик перестати допомагати Україні.

Відповідну заяву зробив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає NDTV.

"У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, зовсім незважаючи на факти", - сказав Кірбі.

За словами Кірбі, Вашингтон не має "ніяких заперечень проти будь-якої країни, яка хоче спробувати покласти край війні".

"Очевидно, що ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це може статися зараз, сьогодні, якщо путін припинить напад на Україну і виведе свої війська", - сказав американський чиновник.

Кірбі додав: "Останні коментарі Бразилії про те, що Україна має розглянути можливість офіційної передачі Криму як мирну поступку, є просто помилковими, особливо для такої країни, як Бразилія, яка голосувала за підтримку принципів суверенітету та територіальної цілісності (в ООН - ред. )".

Нагадаємо, президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні.

СШАбразиліяКірбівійна в Україні

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