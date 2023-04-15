Президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні

За словами президента Бразилії, міжнародне співтовариство зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського й російського диктатора путіна у тому, що "мир в інтересах всього світу".

Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". Таким чином їм вдасться "переконати" російського та українського президентів.

Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, пише The Guardian.

За словами президента Бразилії, міжнародне співтовариство зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського й російського диктатора путіна у тому, що "мир в інтересах всього світу".

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", - заявив Лула журналістам у Пекіні по завершенні візиту, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що візит Лули до Китаю був зосереджений на зміцненні зв'язків й поширенні повідомлення про те, що "Бразилія повернулась в якості ключового гравця на світовій арені". Водночас країна балансує на межі, оскільки також прагне тісніших зв'язків з Вашингтоном.

Тим часом ні Китай, ні Бразилія не запровадили санкції проти росії з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України, оскільки прагнуть позиціонувати себе як посередники для досягнення миру.

Перед поїздкою до Китаю Лула запропонував створити групу країн для посередництва у війні. Також він обіцяв порушити це питання в Пекіні. Відповідаючи на питання про це, президент не став розповідати подробиць.

"Важливо мати терпіння для розмови з путіним і Зеленським, сказав він. Але перш за все необхідно переконати країни, які постачають зброю, заохочують війну, зупинитися", - заявив Лула.

Нагадаємо, Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики росії.