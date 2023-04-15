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ПОЛІТИКА

Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики росії

15 квітня 2023, 12:27
Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики росії
Фото: з відкритих джерел
москва використовує залежність Заходу у сфері енергетики для тиску.

Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості росії до 11-го пакету Європейського союзу.

Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє DW.

"Ми бачили, що росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету", - заявив Хабек інтерв'ю агентству DPA.

За його словами, ЄС уже далеко просунувся у багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. "Залишився лише атомний сектор", - зазначив він.

Хабек сказав, що привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Віце-канцлер Німеччини вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо розпочати і не боятися рішучих дій і у цій сфері", - зазначив він.

Хабек одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, із "Росатомом".

Читайте також: Німеччина сьогодні виводить з експлуатації останні атомні електростанції.

Німеччинасанкціі проти росіїАтомна енергетика

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