Бразилія відмовила Німеччині надати снаряди для танків

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини щодо постачання боєприпасів для танків Leopard, які Берлін передасть Україні.

Про це повідомляє Folha de S.Paulo.

Як зазначається, це рішення було ухвалено минулої п'ятниці на зустрічі з очільником Збройних сил Бразилії Раулем Ботельйу та міністром оборони Бразилії Хосе Мусіо. Це було напередодні відставки командувача армії Жуліо Сезара де Арруда.

За словами військових та політиків, які поінформовані про цей епізод, Арруда сказав, що Бразилія отримає близько 25 мільйонів реалів за велику кількість боєприпасів, що зберігаються для її танків Leopard.

Лула відмовився, аргументуючи це тим, що не варто провокувати росіян. Бразилія, попри осуд вторгнення 24 лютого 2022 року в ООН, зберігає позицію нейтралітету з економічних причин, відмовляючись брати участь у санкціях проти президента росії володимира путіна.

Раніше повідомлялось, що німецький концерн Rheinmetall готовий виділити багато снарядів до танків для Києва.