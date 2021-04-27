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Бразилія знайшла в російській вакцині дефекти і забракувала Sputnik V

Ключовою проблемою була наявність у вакцині аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є "серйозним" дефектом
Бразильський регулятор охорони здоров'я Anvisa відмовився від імпорту російської вакцини Sputnik V від коронавірусу для боротьби з другою хвилею COVID-19.
Бразилія знайшла в російській вакцині дефекти і забракувала Sputnik V Фото: DW
Правління Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосувало проти російської вакцини після того, як технічний персонал регулятора виявив "невід'ємні ризики" і "серйозні" дефекти в препараті, посилаючись на відсутність інформації, яка гарантує безпеку вакцини, її якість та ефективність, повідомляє "Укрінформ".
 
Ключовою проблемою була наявність у вакцині аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є "серйозним" дефектом.
 
Як повідомлялося, в Росії померли чотири людини після того, як їм зробили щеплення вакциною Sputnik V, ще шість осіб мали серйозні побічні ефекти.
 
 
 
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27 04 2021 09:26
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