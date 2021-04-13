У США рекомендують призупинити використання вакцини Johnson & Johnson

У США вже використали понад 6,8 млн доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson

У США регулятори рекомендували призупинити застосування вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson через інформацію про випадки утворення тромбів у щеплених.

Про це йдеться у заяві національних регуляторів у сфері запобігання хворобам, безпеки лікарських засобів і продовольства, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, Центри США з контролю та профілактики захворювань та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів розпочали розслідування випадків утворення тромбів у крові у шести жінок через кілька днів після щеплення цим препаратом.

Зазначається, що у США вже використали понад 6,8 млн доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

У ЄС аналогічна вакцина виробляється бельгійською філією Johnson & Johnson. Цей препарат потребує введення лише однієї дози, на відміну від інших вакцин.