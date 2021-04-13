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У США рекомендують призупинити використання вакцини Johnson & Johnson

У США вже використали понад 6,8 млн доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson
У США регулятори рекомендували призупинити застосування вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson через інформацію про випадки утворення тромбів у щеплених.
У США рекомендують призупинити використання вакцини Johnson & Johnson Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у заяві національних регуляторів у сфері запобігання хворобам, безпеки лікарських засобів і продовольства, повідомляє Укрінформ.
 
Як зазначається, Центри США з контролю та профілактики захворювань та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів розпочали розслідування випадків утворення тромбів у крові у шести жінок через кілька днів після щеплення цим препаратом.
 
Зазначається, що у США вже використали понад 6,8 млн доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.
 
У ЄС аналогічна вакцина виробляється бельгійською філією Johnson & Johnson. Цей препарат потребує введення лише однієї дози, на відміну від інших вакцин.
 
Нагадаємо, що кількість випадків зараження COVID-19 у світі становить 137 370 887, зокрема 2 961 768 летальних, одужали 110 550 765 осіб.
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13 04 2021 17:00
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