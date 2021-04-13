НОВИНИУ світі станом на ранок 13 квітня зафіксували 137 265 460 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 137 мільйонів
Фото: Українська правда
Зокрема виявлено 2 958 863 летальних випадки, одужали 110 458 035 осіб, свідчать дані Worldometer.
З початку нової доби у світі зафіксовано 16 017 нових випадів та загинули 622 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (31 990 143), Індія (13 68 453) та Бразилія (13 521 409).
В Україні станом на сьогодні виявили 11 680 нових випадків COVID-19. Також 14 019 пацієнтів одужали, а 457 — померли від ускладнень захворювання. До лікарень потрапили 2 334 людини з підозрою чи діагнозом COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Від початку пандемії в нас виявили 1 872 785 випадків COVID-19, з них 1 430 234 людини одужали та 37 758 — померли від ускладнень.
Україна зараз на 16 місці у світі за загальною кількістю виявлених хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.
За даними Worldometers, Україна на 8 місці серед країн Європи за кількістю виявлених випадків. Для порівняння — у Польщі загалом понад 2,5 млн виявлених випадків. Водночас щеплення проти коронавірусу в країні отримали понад 5,5 млн людей із 38 млн населення.
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13 04 2021 09:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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