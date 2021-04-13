Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 137 мільйонів

У світі станом на ранок 13 квітня зафіксували 137 265 460 випадків зараження коронавірусом.

Зокрема виявлено 2 958 863 летальних випадки, одужали 110 458 035 осіб, свідчать дані Worldometer

З початку нової доби у світі зафіксовано 16 017 нових випадів та загинули 622 особи.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (31 990 143), Індія (13 68 453) та Бразилія (13 521 409).

В Україні станом на сьогодні виявили 11 680 нових випадків COVID-19. Також 14 019 пацієнтів одужали, а 457 — померли від ускладнень захворювання. До лікарень потрапили 2 334 людини з підозрою чи діагнозом COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії в нас виявили 1 872 785 випадків COVID-19, з них 1 430 234 людини одужали та 37 758 — померли від ускладнень.

Україна зараз на 16 місці у світі за загальною кількістю виявлених хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.