The Telegraph: росія відправляє на фронт алкозалежних з реабілітаційних центрів

28 березня 2026, 12:01
The Telegraph: росія відправляє на фронт алкозалежних з реабілітаційних центрів
Окремо росію звинувачують у вербуванні людей із ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями.

росія вербує людей із алкогольною залежністю з реабілітаційних центрів і відправляє їх воювати в Україну.

Про це свідчить відео російського військового в соцмережах, на яке посилається The Telegraph.

Неназваний солдат розповів, що так звані "чорні рекрутери" — неофіційні вербувальники, які діють поза офіційною системою набору — забирали чоловіків із закладу в Петрозаводську, відбирали у них банківські картки та знімали гроші з рахунків. За його словами, з 40 осіб у підрозділі близько 30 фізично непридатні до служби. "Набрали купу калік, які навіть ходити не можуть, ще й психічно нестабільні", — заявив він.

Командування, за словами військового, майже не звертає уваги на стан новобранців і відправляє їх у штурмові операції з єдиною умовою — "нехай просто дійде". Тих, хто відмовляється, б'ють.

Аналітики підтверджують системний характер цієї практики. За словами співзасновниці Українського центру безпеки та співробітництва Оксани Кузан, росія цілеспрямовано вербує вразливі групи населення — людей із залежностями, безробітних, хворих, колишніх ув'язнених та мігрантів. Місцева влада виконує регіональні квоти на набір, відправляючи на фронт практично будь-кого без огляду на придатність. Багатьох змушують підписувати контракти у стані сп'яніння, підробляють підписи або ставлять людей перед вибором між службою та ув'язненням.

Рекрутери отримують бонуси за кожного залученого чоловіка незалежно від його стану здоров'я, що робить соціально вразливих особливо легкою мішенню.

Окремо росію звинувачують у вербуванні людей із ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями — їх формують в окремі підрозділи та зобов'язують носити спеціальні пов'язки з позначенням діагнозу.

За даними Українського центру безпеки та співробітництва, втрати російської армії в січні перевищили кількість нових контрактників приблизно на 9 тисяч осіб.

війнахворобаросія окупанти

