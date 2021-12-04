НОВИНИМіністерство охорони здоров'я розробило стандарт проведення реабілітації пацієнтів після перенесеного COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ розробило стандарт реабілітації після перенесеного COVID-19
Коронавірус вражає різні органи та системи органів, які після одужання від інфекції потребують повернення функціональності
Фото: gettyimages.com
"Вже є наші напрацьовані рекомендації з урахуванням світового досвіду, рекомендацій ВООЗ. Зокрема, у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги "Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та рековалесцентів", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє "Укрінформ".
Вона зауважила, що коронавірус вражає різні органи та системи органів, які після одужання від інфекції потребують повернення функціональності. Мова йде як про дихальну систему, так і про серцево-судинну, нервову системи тощо. Стандарт щодо реабілітації наразі надісланий для обговорення у регіональні департаменти охорони здоров'я і буде погоджений найближчим часом.
Крім того, МОЗ запропонував Національній службі здоров'я виокремити пакет послуг в рамках програми медичних гарантій, який передбачатиме надання реабілітації після перенесеного COVID-19. Обласні департаменти охорони здоров'я отримали від міністерства завдання визначити і затвердити мережу закладів, в тому числі санаторно-курортного типу, в яких надаватиметься послуга з реабілітації. Також за направленнями пацієнтів прийматимуть заклади, які належать до сфери управління МОЗ.
Симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються щонайменше впродовж 12 тижнів після початку захворювання.
Нагадаємо, що МОЗ України планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від COVID-19.
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12 04 2021 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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