Син Трампа із сарказмом відреагував на діагноз Байдена

Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена — докторка Джилл Байден — могла не помітити рак у чоловіка.

Син президента США Дональд Трамп-молодший іронічно відреагував на новини про те, що у експрезидента Джо Байдена діагностували рак простати.

У соціальній мережі X Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена — докторка Джилл Байден — могла не помітити рак у чоловіка. Втім, колишня перша леді є докторкою педагогічних наук.

В іншому дописі він поширив допис з мережі про те, що рак простати найлегше діагностувати, а до рівня метастазів необхідно було чекати 5-7 років без лікування. Автор допису припускав, що Байден міг мати рак простати під час свого президентства і не повідомити суспільство про це.

"Я хочу знати, як докторка Джилл Байден пропустила п’яту стадію метастатичного раку, чи це ще одне приховування?" — написав Трамп-молодший.

Колишня перша леді США Джилл Байден має ступінь доктора педагогічних наук (Ed.D.). Колишня перша леді активно використовує почесне звання "доктор", за що її критикували в медіа.

Раніше письменник Джозеф Епштейн критикував її за це, заявляючи, що це "має шахрайський та навіть комічний вигляд". Епштейн стверджував, що в сучасних університетах називати себе "доктором" у соціальних та гуманітарних науках є недоречним.

Втім, 330 науковців стали на захист Джилл Байден та наполягали, що вона заслужила це почесне звання.

Колишньому президенту США Джо Байдену поставлено діагноз — рак передміхурової залози у тяжкій формі з метастазами в кісткову систему. Це — найнебезпечніша стадія захворювання, що вважається невиліковною, пише The New York Times.

"Це 4 стадія, найсмертоносніша зі стадій хвороби. Її неможливо вилікувати", - пише видання.

Втім, провідні фахівці в галузі онкології зазначають, що сучасна медицина дозволяє пацієнтам із таким діагнозом жити роками, а не місяцями, як було ще нещодавно.

"Життя тепер вимірюється роками, а не місяцями", — сказав доктор Деніел В. Лін.

Президент США Дональд Трамп побажав колишньому лідеру Америки Джо Байдену якнайшвидшого одужання.

"Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання", - написав Трамп.