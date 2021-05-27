Бред Пітт домігся спільної опіки над своїми дітьми
Таке рішення ухвалив приватний суддя Джон Оудеркерк, повідомляє "Громадське".
У Пітта і Джолі є шестеро дітей: рідні 14-річна Шило та 12-річні близнюки Вів’єн і Нокс, а також троє всиновлених - 17-річний Пакс, 16-річна Захара та 19-річний Меддокс.
Згідно з рішенням судді, відтепер актор зможе проводити значно більше часу зі своїми неповнолітніми дітьми.
Як повідомив вебсайт Page Six із посиланням на джерело, ця постанова була "попереднім рішенням", і Анжеліна Джолі продовжує свою юридичну боротьбу.
Під час судового процесу Джолі не заперечувала проти спільної опіки, але заявляла про існування «інших питань, що викликають занепокоєння». Також вона розкритикувала рішення судді не дозволяти їхнім дітям давати показання в суді.
Що це за справа?
Джолі подала на розлучення з Піттом у 2016 році, і відтоді між ними тривала суперечка стосовно опіки над дітьми. До судового процесу залучили багато свідків, експертів і терапевтів.
Правоохоронці розслідували справу щодо можливого жорстокого поводження Бреда Пітта з дітьми. Але згодом його звільнили від обвинувачень.
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