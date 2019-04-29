Brexit – результат років популістської пропаганди проти Європи, - єврокомісар Ган

За словами Гана, разом з Британією Євросоюз втратить країну, яка зробила великий внесок у розвиток ЄС, особливо в зовнішній політиці, політиці безпеки і в економіці

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган вважає Brexit результатом багаторічної пропаганди популістів проти Європи.

"Brexit є результатом багаторічної популістської пропаганди проти Європи. Було поширено багато брехні і дані нереальні обіцянки", - заявив Йоганнес Ган в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

Разом з тим, на думку Гана, вихід Британії з ЄС не матиме впливу на процеси розширення блоку.

"Я не вірю, що Brexit матиме негайний вплив на розширення ЄС - ні позитивний, ні негативний. Ніхто в Європі не говорить, що після втрати Британії ми повинні негайно додати кілька нових держав, щоб компенсувати вихід. Так само вихід Британії не є приводом, щоб зупинити процес інтеграції Західних Балкан", - зазначив політик.

Нагадаємо, що раніше єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган висловився за якнайшвидший прийом балканських країн до складу Євросоюзу.

Кандидатами на вступ до Європейського Союзу є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія.

Словенія вступила в ЄС ще в 2004 році, Хорватія - в 2013-му.