Brexit: Джонсон не впевнений у можливості укласти угоду з ЄС

Однак, Джонсон висловив упевненість, що Британія буде процвітати, навіть якщо його команда на переговорах не зможе укласти торговельну угоду

На засіданні кабінету міністрів у вівторок Джонсон сказав міністрам, що його позиція не змінилася - він хоче угоди, але не "за рахунок наших основних принципів суверенітету і контролю над нашими законами, кордонами, грошима і нашої рибою".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив своїх міністрів, що не можна бути впевненим у тому, що торговельна угода з Європейським союзом буде укладена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На засіданні кабінету міністрів у вівторок Джонсон сказав міністрам, що його позиція не змінилася - він хоче угоди, але не "за рахунок наших основних принципів суверенітету і контролю над нашими законами, кордонами, грошима і нашої рибою".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти рішення, які повною мірою будуть поважати суверенітет Британії, але поки і близько немає впевненості, що угода буде можливою, і часу залишається дуже мало", - сказав Джонсон.

Однак, він висловив упевненість, що Британія буде процвітати, навіть якщо його команда на переговорах не зможе укласти торговельну угоду.

У той час як багато компаній стурбовані Brexit без угоди, представники рибної промисловості ясно дали зрозуміти Джонсону, що він повинен укласти вигідну угоду, яка відповідає його обіцянкам "повернути контроль" і не відступати від своїх передвиборних обіцянок минулого року.

Британія і Євросоюз минулого тижня, який вважався дедлайном, не встигли завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.

Британія вийшла з ЄС у січні, і 31 грудня завершується перехідний період.

Нагадаємо, що напередодні у Єврокомісії оцінили шанси на торгову угоду з Британією як 50 на 50