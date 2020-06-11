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Brexit: у Єврокомісії оцінили шанси на торгову угоду з Британією як 50 на 50

Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на заключному етапі
"Ми гранично чітко визначилися з умовами і доступом до нашого європейського ринку", - сказав Тьєррі Бретон і додав, що Британії доведеться втратити більше, ніж ЄС, у разі провалу переговорів.
Brexit: у Єврокомісії оцінили шанси на торгову угоду з Британією як 50 на 50 Фото: LBC

Існує ймовірність 50 на 50, що Лондон і Брюссель зможуть досягти угоди за умовами майбутніх відносин  Британії з ЄС.

Про це заявив у п'ятницю єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми гранично чітко визначилися з умовами і доступом до нашого європейського ринку", - сказав він і додав, що Британії доведеться втратити більше, ніж ЄС, у разі провалу переговорів.

Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на заключному етапі.

Раніше на цьому тижні і перемовник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост заявили, що між двома сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів по Brexit.

Спірні питання між Британією та ЄС зосереджені на встановленні нових прав на рибальство, гарантуванні чесних правил гри для компаній та узгодженні шляхів вирішення будь-яких майбутніх торговельних суперечок.

Нагадаємо, що у жовтні Британія та ЄС відновили перемовини, головний "камінь спотикання" - риболовля

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06 11 2020 12:25
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