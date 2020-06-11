Brexit: у Єврокомісії оцінили шанси на торгову угоду з Британією як 50 на 50
Існує ймовірність 50 на 50, що Лондон і Брюссель зможуть досягти угоди за умовами майбутніх відносин Британії з ЄС.
Про це заявив у п'ятницю єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми гранично чітко визначилися з умовами і доступом до нашого європейського ринку", - сказав він і додав, що Британії доведеться втратити більше, ніж ЄС, у разі провалу переговорів.
Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на заключному етапі.
Раніше на цьому тижні і перемовник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост заявили, що між двома сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів по Brexit.
Спірні питання між Британією та ЄС зосереджені на встановленні нових прав на рибальство, гарантуванні чесних правил гри для компаній та узгодженні шляхів вирішення будь-яких майбутніх торговельних суперечок.
Нагадаємо, що у жовтні Британія та ЄС відновили перемовини, головний "камінь спотикання" - риболовля
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам