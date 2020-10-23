Brexit: Британія та ЄС відновили перемовини, головний "камінь спотикання" - риболовля

ЄС заявляв, що хоче продовжити перемовини і досягти згоди, але не за будь-яку ціну.

Протягом минулого тижня від уряду Британії лунали заяви про готовність до виходу взагалі без угоди, якщо ЄС не погодиться йти на компроміси, та що без цього подальші переговори вже не мають сенсу.

Перемовники ЄС та Британії у п’ятницю, 23 жовтня, знову зустрілись для спроби домовитись про спірні питання нової торгової угоди, яка регулюватиме їхні відносини після остаточного Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Дуже важливо, що ми знову за столом. На нас - величезна відповідальність, а зараз важливий кожен день", - зазначив головний перемовник ЄС Мішель Барньє після прибуття до Лондона.

Протягом минулого тижня від уряду Британії лунали заяви про готовність до виходу взагалі без угоди, якщо ЄС не погодиться йти на компроміси, та що без цього подальші переговори вже не мають сенсу.

ЄС у відповідь заявляв, що хоче продовжити перемовини і досягти згоди, але не за будь-яку ціну.

Напередодні у спільному документі вони домовилися, що британець Девід Фрост і переговірник ЄС Мішель Барньє проведуть новий раунд переговорів в Лондоні, а угода повинна бути укладена до кінця місяця.

"Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні", - йдеться в документі.

Сторонам вдалося досягти деякого прогресу у питаннях конкуренції, у тому числі держсубсидій для компаній.

Тепер найчутливішим питанням залишається риболовля: прем’єр Британії Борис Джонсон хоче, щоб Британія повністю контролювала свої води, тоді як ЄС також хоче зберегти до них доступ - а особливо Франція.

Кілька днів тому у кулуарних розмовах Барньє казав, що турбується "лише про рибу".

"Зараз потрібно розібратися з рибою. Про все інше так чи інакше можливо домовитись", - передають його слова джерела в дипломатичних колах.

Риболовля склала лише 0,03% ВВП Британії за 2019 рік, а разом з подальшою обробкою - до 0,1% ВВП. Проте багато прихильників Brexit сприймають повний контроль за водами Британії як символ відновленого суверенітету.

Перехідний період після Brexit завершується 31 грудня 2020 року.

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