Brexit: Лондон і Брюссель відновлюють переговори в останній спробі досягти угоди
Головний парламентер Британії по Brexit Девід Фрост зустрінеться з колегою з ЄС Мішелем Барньє в Брюсселі, щоб спробувати подолати "суттєві розбіжності"двох сторін, повідомляє "Європейська правда".
Британське джерело повідомило, що це може бути "останній кидок кості", щоб домовитися про угоду до кінця року.
Зазначається, що настрій перед переговорами пригнічений, але обидві сторони все ще хочуть укласти угоду.
"Часто найтемніша година настає якраз перед світанком", - зазначив співрозмовник BBC. У британському уряді.
Недільна зустріч відбудеться після того, як переговори між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн не принесли результату.
Вони по телефону протягом години в суботу, але не змогли вийти з глухого кута з "критичних питань".
У спільній заяві, опублікованій згодом, вони стверджували, що права на рибальство, правила конкуренції і те, як буде здійснюватися будь-яка угода, як і раніше викликають проблеми.
Нагадаємо, що Європейський союз і Велика Британія призупинили переговори щодо торговельної угоди після Brexit за три тижні до того, як Лондон остаточно вийде з блоку.
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