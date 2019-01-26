НОВИНИСотні протестувальників зібралися біля ірландського кордону, щоб показати чим "жорсткий" Brexit загрожує миру в Північній Ірландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Brexit: На ірландському кордоні зібралися сотні протестувальників
Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону
Протестувальники на ірландському кордоні
"Сотні людей зібралися біля ірландського кордону, щоб висвітлити ризики, які Brexit представляє для миру в Північній Ірландії", - повідомляє АР.
Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону, який означатиме перевірку документів та митний контроль на кордоні між Північною Ірландією і Республікою Ірландія після Brexit.
Деякі протестувальники відтворили прикордонний КПП, де актори, одягнені як солдати і митники, наочно показали, як може виглядати така охорона кордону.
Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.
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26 01 2019 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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