Brexit: На ірландському кордоні зібралися сотні протестувальників

Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону

Сотні протестувальників зібралися біля ірландського кордону, щоб показати чим "жорсткий" Brexit загрожує миру в Північній Ірландії.

"Сотні людей зібралися біля ірландського кордону, щоб висвітлити ризики, які Brexit представляє для миру в Північній Ірландії", - повідомляє АР.

Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону, який означатиме перевірку документів та митний контроль на кордоні між Північною Ірландією і Республікою Ірландія після Brexit.

Деякі протестувальники відтворили прикордонний КПП, де актори, одягнені як солдати і митники, наочно показали, як може виглядати така охорона кордону.

Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.