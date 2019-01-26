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Brexit: На ірландському кордоні зібралися сотні протестувальників

Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону
Сотні протестувальників зібралися біля ірландського кордону, щоб показати чим "жорсткий" Brexit загрожує миру в Північній Ірландії.
Brexit: На ірландському кордоні зібралися сотні протестувальників Протестувальники на ірландському кордоні

"Сотні людей зібралися біля ірландського кордону, щоб висвітлити ризики, які Brexit представляє для миру в Північній Ірландії", - повідомляє АР.

Протестувальники зібралися близько Ньюрі в Північній Ірландії, щоб продемонструвати свої побоювання з приводу "жорсткого" кордону, який означатиме перевірку документів та митний контроль на кордоні між Північною Ірландією і Республікою Ірландія після Brexit.

Деякі протестувальники відтворили прикордонний КПП, де актори, одягнені як солдати і митники, наочно показали, як може виглядати така охорона кордону.

Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.

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26 01 2019 23:59
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