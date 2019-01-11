Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Brexit не відбувся вдруге: Британія поки залишається у складі ЄС

Відповідно до початкового плану, Британія мала вийти з ЄС 31 березня 2019 року, але цього не сталося через відмову депутатів підтримати угоду з ЄС попереднього прем'єра Терези Мей
Напередодні у Брюсселі заявили, що очікують від Британії кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС.
Brexit не відбувся вдруге: Британія поки залишається у складі ЄС Фото: LBC

Велика Британія 31 жовтня мала вийти зі складу Європейського союзу, але Brexit не відбувся через те, що британський парламент не підтримав угоду з Брюсселем, повідомляє "Європейська Правда".

Відповідно до початкового плану, Британія мала вийти з ЄС 31 березня 2019 року, але цього не сталося через відмову депутатів підтримати угоду з ЄС попереднього прем'єра Терези Мей. 

Тоді 27 країн ЄС домовилися надати відтермінування процесу Brexit на пів року - до 31 жовтня. Але у британському парламенту знову не вдалося затвердити вже нову угоду, про яку домовився Борис Джонсон.

Він обіцяв "швидше померти у канаві", ніж просити про відтермінування і наполягав на виході з ЄС угодою чи без 31 жовтня. Проте депутати завадили "жорсткому" Brexit і Джонсон змушений був просити про відстрочку.

Країни ЄС вирішили вдруге відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, але Британія може вийти з блоку раніше, якщо затвердить угоду.

Поки невідомо, коли буде затверджена нова угода. У Британії на 12 грудня призначені дострокові парламентські вибори і не виключено, що голосування відбудеться вже після формування нового складу парламенту.

Напередодні у Брюсселі заявили, що очікують від Британії кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС. 

Нагадаємо, що ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2019 11:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.