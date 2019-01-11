Brexit не відбувся вдруге: Британія поки залишається у складі ЄС
Велика Британія 31 жовтня мала вийти зі складу Європейського союзу, але Brexit не відбувся через те, що британський парламент не підтримав угоду з Брюсселем, повідомляє "Європейська Правда".
Відповідно до початкового плану, Британія мала вийти з ЄС 31 березня 2019 року, але цього не сталося через відмову депутатів підтримати угоду з ЄС попереднього прем'єра Терези Мей.
Тоді 27 країн ЄС домовилися надати відтермінування процесу Brexit на пів року - до 31 жовтня. Але у британському парламенту знову не вдалося затвердити вже нову угоду, про яку домовився Борис Джонсон.
Він обіцяв "швидше померти у канаві", ніж просити про відтермінування і наполягав на виході з ЄС угодою чи без 31 жовтня. Проте депутати завадили "жорсткому" Brexit і Джонсон змушений був просити про відстрочку.
Країни ЄС вирішили вдруге відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, але Британія може вийти з блоку раніше, якщо затвердить угоду.
Поки невідомо, коли буде затверджена нова угода. У Британії на 12 грудня призначені дострокові парламентські вибори і не виключено, що голосування відбудеться вже після формування нового складу парламенту.
Напередодні у Брюсселі заявили, що очікують від Британії кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС.
Нагадаємо, що ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня.
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