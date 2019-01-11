Brexit не відбувся вдруге: Британія поки залишається у складі ЄС

Відповідно до початкового плану, Британія мала вийти з ЄС 31 березня 2019 року, але цього не сталося через відмову депутатів підтримати угоду з ЄС попереднього прем'єра Терези Мей

Напередодні у Брюсселі заявили, що очікують від Британії кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС.

Велика Британія 31 жовтня мала вийти зі складу Європейського союзу, але Brexit не відбувся через те, що британський парламент не підтримав угоду з Брюсселем, повідомляє "Європейська Правда".

Відповідно до початкового плану, Британія мала вийти з ЄС 31 березня 2019 року, але цього не сталося через відмову депутатів підтримати угоду з ЄС попереднього прем'єра Терези Мей.

Тоді 27 країн ЄС домовилися надати відтермінування процесу Brexit на пів року - до 31 жовтня. Але у британському парламенту знову не вдалося затвердити вже нову угоду, про яку домовився Борис Джонсон.

Він обіцяв "швидше померти у канаві", ніж просити про відтермінування і наполягав на виході з ЄС угодою чи без 31 жовтня. Проте депутати завадили "жорсткому" Brexit і Джонсон змушений був просити про відстрочку.

Країни ЄС вирішили вдруге відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, але Британія може вийти з блоку раніше, якщо затвердить угоду.

Поки невідомо, коли буде затверджена нова угода. У Британії на 12 грудня призначені дострокові парламентські вибори і не виключено, що голосування відбудеться вже після формування нового складу парламенту.

Напередодні у Брюсселі заявили, що очікують від Британії кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС.

Нагадаємо, що ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня.