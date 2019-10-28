ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз погодився відтермінувати до 31 січня вихід Великої Британії з об'єднання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня
Рішення підтримали 27 країн-учасниць Європейського Союзу
Фото: з вільних джерел
Про це заявив голова Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє "Громадське".
Таке рішення підтримали 27 країн-учасниць Європейського Союзу.
Однак відтермінування може бути скасоване, якщо до 31 січня Велика Британія ухвалить усі необхідні законодавчі процедури для виходу з ЄС.
Нова угода про вихід Великої Британії з ЄС була затверджена 17 жовтня на саміті Європейського Союзу. Тоді прем’єр Борис Джонсон був змушений попросити про відтермінування Brexit до 31 січня.
Нагадаємо, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку.
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