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ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

Рішення підтримали 27 країн-учасниць Європейського Союзу
Європейський Союз погодився відтермінувати до 31 січня вихід Великої Британії з об'єднання.
ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня Фото: з вільних джерел

Про це заявив голова Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє "Громадське".

Таке рішення підтримали 27 країн-учасниць Європейського Союзу.

Однак відтермінування може бути скасоване, якщо до 31 січня Велика Британія ухвалить усі необхідні законодавчі процедури для виходу з ЄС.

Нова угода про вихід Великої Британії з ЄС була затверджена 17 жовтня на саміті Європейського Союзу. Тоді прем’єр Борис Джонсон був змушений попросити про відтермінування Brexit до 31 січня.

Нагадаємо, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку.
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28 10 2019 13:10
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