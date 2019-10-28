ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

Європейський Союз погодився відтермінувати до 31 січня вихід Великої Британії з об'єднання.

Про це заявив голова Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє "Громадське".

Таке рішення підтримали 27 країн-учасниць Європейського Союзу.

Однак відтермінування може бути скасоване, якщо до 31 січня Велика Британія ухвалить усі необхідні законодавчі процедури для виходу з ЄС.

Нова угода про вихід Великої Британії з ЄС була затверджена 17 жовтня на саміті Європейського Союзу. Тоді прем’єр Борис Джонсон був змушений попросити про відтермінування Brexit до 31 січня.