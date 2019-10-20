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Лондон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку

"Ми збираємося вийти 31 жовтня. У нас є засоби і можливість зробити це", - сказав Майкл Гоув, міністр, який відповідає за підготовку до Brexit без угоди",-сказав Майкл Гоув
Президент Франції Еммануель Макрон сказав Джонсону, що Париж потребує швидкого роз'яснення ситуації після суботнього голосування за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
Лондон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку Фото: dailymail

Велика Британія залишить Європейський союз 31 жовтня попри лист-прохання про відтермінування Brexit, до якого прем’єр-міністра Бориса Джонсона змусили його опоненти, повідомляє "Європейська Правда".

"Ми збираємося вийти 31 жовтня. У нас є засоби і можливість зробити це", - сказав Майкл Гоув, міністр, який відповідає за підготовку до Brexit без угоди.

"Цей лист був відправлений, тому що парламент вимагав його відправки ... але парламент не може змінити думку прем'єр-міністра, парламент не може змінити політику або рішучість уряду", - підкреслив він.

Раніше Джонсон відправив три листи президенту Європейської ради Дональду Туску.

По-перше, коротку супровідну записку від британського посла в ЄС, де пояснюється, що уряд просто дотримується закону; по-друге, непідписану копію тексту, який закон, відомий як закон Бенна, змусив його написати; і третій лист, в якому Джонсон сказав, що не хоче відстрочки Brexit.

Туск сказав, що отримав прохання Джонсона.

"Тепер я почну консультуватися з лідерами ЄС про те, як реагувати", - сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав Джонсону, що Париж потребує швидкого роз'яснення ситуації після суботнього голосування за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії виключає відтермінування Brexit.

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20 10 2019 17:55
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