Уряд Великої Британії виключає відтермінування Brexit

Раніше глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про відтермінування виходу країни з Європейського Союзу.

Член кабінету міністрів Великої Британії відповідальний за підготовку до Brexit Майкл Гоув заявив, що Британія покине ЄС 31 жовтня, незважаючи на лист уряду про відтермінування.

Так, за його словами, уряд має "засоби та можливості" для виведення Британії з ЄС 31 жовтня, повідомляє "Громадське".

Раніше глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про відтермінування виходу країни з Європейського Союзу.

19 жовтня британський парламент проголосував за поправку, яка відтерміновує Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня (включно) парламент не ухвалить угоду про вихід із ЄС. Водночас Борис Джонсон заявив після голосування, що не проситиме додаткової відстрочки і наступного тижня винесе на голосування необхідні законопроєкти. Раніше парламент ухвалив закон, який зобов’язує Бориса Джонсона продовжити термін Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня (включно) парламент не ухвалить угоду про вихід із ЄС. Якщо Джонсон відмовиться дотримуватися закону, на нього можуть подати до суду.

Нагадаємо, що ЄС і Велика Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit.