Уряд Великої Британії виключає відтермінування Brexit
Так, за його словами, уряд має "засоби та можливості" для виведення Британії з ЄС 31 жовтня, повідомляє "Громадське".
Раніше глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про відтермінування виходу країни з Європейського Союзу.
19 жовтня британський парламент проголосував за поправку, яка відтерміновує Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня (включно) парламент не ухвалить угоду про вихід із ЄС.
Водночас Борис Джонсон заявив після голосування, що не проситиме додаткової відстрочки і наступного тижня винесе на голосування необхідні законопроєкти.
Раніше парламент ухвалив закон, який зобов’язує Бориса Джонсона продовжити термін Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня (включно) парламент не ухвалить угоду про вихід із ЄС.
Якщо Джонсон відмовиться дотримуватися закону, на нього можуть подати до суду.
Нагадаємо, що ЄС і Велика Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків