ЄС і Велика Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit.

Деталей угоди поки не оголошують, однак прем'єр Британії Борис Джонсон висловив упевненість, що угода дозволити обом сторонам "повернути контроль" над процесом, повідомляє "Громадське".

Згідно з попередніми домовленостями Британія повинна була вийти з ЄС до 31 жовтня.

Раніше парламент ухвалив закон, який зобов’язує Бориса Джонсона продовжити термін Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня парламент не ухвалить угоду про вихід із ЄС.

Якщо Джонсон відмовиться дотримуватися закону, на нього можуть подати до суду.

Раніше в Європарламенті вже заявили про незгоду з останньою пропозицією Джонсона щодо Brexit.

Водночас Джонсон раніше заявляв, що не буде просити Європейський Союз про відтермінування Brexit.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз.

29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

Нагадаємо, що в ЄС анонсували успішне завершення епопеї з Brexit.