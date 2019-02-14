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Brexit: нова поразка уряду Терези Мей у парламенті

Проти планів уряду виступили 303 депутата, за проголосували 258
Палата громад парламенту Великої Британії не підтримала підхід уряду Терези Мей до реалізації виходу країни зі складу Євросоюзу.
Brexit: нова поразка уряду Терези Мей у парламенті Фото: ukrinform.com

Проти планів уряду виступили 303 депутата, за проголосували 258, повідомляє "Громадське".

Голосування в парламенті було символічним і передбачало, що Палата громад "знову заявляє про свою підтримку" стратегії Brexit, яку вона підтримала в ході голосування минулого місяця.

У тому голосуванні депутати закликали замінити так званий "запасний механізм" для ірландського кордону на "альтернативні механізми", а також заявили про свою незгоду з ідеєю виходу без угоди.

Сьогодні депутати також відхилили пропозицію Шотландської національної партії продовжити процедуру виходу як мінімум на три місяці.

Додамо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода про вихід Великої Британії з ЄС переглядатися не буде.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

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14 02 2019 20:46
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