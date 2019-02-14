Brexit: нова поразка уряду Терези Мей у парламенті

Палата громад парламенту Великої Британії не підтримала підхід уряду Терези Мей до реалізації виходу країни зі складу Євросоюзу.

Проти планів уряду виступили 303 депутата, за проголосували 258, повідомляє "Громадське".

Голосування в парламенті було символічним і передбачало, що Палата громад "знову заявляє про свою підтримку" стратегії Brexit, яку вона підтримала в ході голосування минулого місяця.

У тому голосуванні депутати закликали замінити так званий "запасний механізм" для ірландського кордону на "альтернативні механізми", а також заявили про свою незгоду з ідеєю виходу без угоди.

Сьогодні депутати також відхилили пропозицію Шотландської національної партії продовжити процедуру виходу як мінімум на три місяці.

Додамо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода про вихід Великої Британії з ЄС переглядатися не буде.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.