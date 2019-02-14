Brexit: нова поразка уряду Терези Мей у парламенті
Проти планів уряду виступили 303 депутата, за проголосували 258, повідомляє "Громадське".
Голосування в парламенті було символічним і передбачало, що Палата громад "знову заявляє про свою підтримку" стратегії Brexit, яку вона підтримала в ході голосування минулого місяця.
У тому голосуванні депутати закликали замінити так званий "запасний механізм" для ірландського кордону на "альтернативні механізми", а також заявили про свою незгоду з ідеєю виходу без угоди.
Сьогодні депутати також відхилили пропозицію Шотландської національної партії продовжити процедуру виходу як мінімум на три місяці.
Додамо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода про вихід Великої Британії з ЄС переглядатися не буде.
Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО