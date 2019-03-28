Brexit: парламент Британії проведе дебати, можливе третє голосування за угоду

Британський уряд поки не підтвердив, чи буде вівн втретє виносити на голосування угоду про Brexit

Парламент Великої Британії в п'ятницю проведе дебати щодо виходу з ЄС, проте поки не ясно, чи будуть депутати втретє голосувати за угоду про Brexit.

Лідер Палати громад Андреа Лідсом сьогодні оголосила, що депутати завтра проведуть позачерговий день засідань, щоб обговорити Brexit, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Британський уряд поки не підтвердив, чи буде вівн втретє виносити на голосування угоду про Brexit, яку депутати вже двічі відхилили в січні і в березні.

"Завтрашня пропозиція повинна буде відповідати як рішенням спікера, так і рішенням Ради ЄС про умови, пов'язані з виходом 22 травня", - сказала Лідсом.