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Brexit: парламент Британії проведе дебати, можливе третє голосування за угоду

Британський уряд поки не підтвердив, чи буде вівн втретє виносити на голосування угоду про Brexit
Парламент Великої Британії в п'ятницю проведе дебати щодо виходу з ЄС, проте поки не ясно, чи будуть депутати втретє голосувати за угоду про Brexit.
Brexit: парламент Британії проведе дебати, можливе третє голосування за угоду Протестувальники на ірландському кордоні

Лідер Палати громад Андреа Лідсом сьогодні оголосила, що депутати завтра проведуть позачерговий день засідань, щоб обговорити Brexit, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Британський уряд поки не підтвердив, чи буде вівн втретє виносити на голосування угоду про Brexit, яку депутати вже двічі відхилили в січні і в березні.

"Завтрашня пропозиція повинна буде відповідати як рішенням спікера, так і рішенням Ради ЄС про умови, пов'язані з виходом 22 травня", - сказала Лідсом.

"Обговорення тривають, і ми постараємося сьогодні якомога швидше представити свою пропозицію, щоб не просити про додаткове продовження і вимогупровести вибори до Європейського парламенту", - додала вона.

Спікер Палати громад раніше заявив, що уряд не може втретє виносити на голосування один і той же договір, для цього в документ потрібно внести зміни.

Британські ЗМІ припускають, що уряд може розділити договір про вихід і політичну декларацію, і запропонувати голосування тільки за перший документ. Схвалення договору на цьому тижні вимагають в ЄС.

Телеканал Sky News з посиланням на свої джерела повідомляє, що голосування за договором взагалі не буде, а пройдуть тільки дебати.

Раніше планувалося, що 29 березня вийде з ЄС. Лідери ЄС погодилися продовжити Brexit до 22 травня, за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.

Якщо документ не буде затверджений, лідери ЄС погодилися на продовження до 12 квітня, вимагаючи від Лондона "визначити подальший напрямок до цієї дати".

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

 

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28 03 2019 16:19
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