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Лідери Євросоюзу погодилися відкласти Brexit і визначили дві нові дати

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великої Британії з ЄС та зупинилась на двох датах реалізації угоди
Лідери Європейського Союзу погодилися з планом відстрочки Brexit на період після 29 березня.
Лідери Євросоюзу погодилися відкласти Brexit і визначили дві нові дати Фото: gettyimages.com

Перша дата - продовження процедури Brexit до 22 травня, якщо угоду про вихід підтримає британська палата представників на наступному тижні. Якщо британський парламент знову не зможе ухвалити рішення, вихід країни з ЄС відтермінують до 12 квітня, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, інформує "Укрінформ".

Прем’єр-міністр королівства Тереза Мей наполягає на відстрочці Brexit до 30 червня.

"Європейська Рада вирішила ухвалити Страсбурзьку угоду у контексті продовження. Наше рішення передбачає два сценарії", - зазначив Туск.

За другим сценарієм саме до 12 квітня Велика Британія має визначити власний шлях щодо руху вперед, пояснив він.

"На практиці це означає, що до цієї дати всі варіанти будуть залишатися відкритими. Уряд Великої Британії все ще матиме вибір між угодою, виходом без угоди, можливістю довгого продовження або відкликання статті 50. 12 квітня є ключовою датою, тому що Велика Британія має вирішити, чи проводити європейські парламентські вибори. Якщо вона не зробить цього до зазначеного часу, варіант із довгим продовженням буде автоматично можливим", - зауважив Дональд Туск.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей позитивно оцінила рішення Європейського Союзу відкласти ухвалення рішення про вихід з ЄС, повідомляє Reuters. За її словами, тепер законодавці в британському парламенті мають чіткий вибір щодо того, що робити далі.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.

 
 

 

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22 03 2019 10:53
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