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Британський міністр пішов у відставку через Brexit

"Своє рішення Юстес пояснив тим, що хоче бути вільним у своїй участі в критичних дебатах, які матимуть місце найближчими тижнями в парламенті"
Цього четверга міністр сільського господарства Великої Британії Джордж Юстес подав у відставку через можливе відтермінування дати виходу країни з ЄС.
Британський міністр пішов у відставку через Brexit Фото: gettyimages.com

"Міністр сільського господарства Великої Британії подав у відставку в зв'язку із можливим перенесенням дати Brexit. Своє рішення Юстес пояснив тим, що хоче бути вільним у своїй участі в критичних дебатах, які матимуть місце найближчими тижнями в парламенті", - повідомляє "Укрінформ".

Екс-міністр підкреслив, що побоюється, що "в підсумку Брюссель диктуватиме умови будь-якого перенесення Brexit". На думку Юстеса, це було би "остаточнім приниженням" для Об’єднаного Королівства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.

 

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28 02 2019 22:47
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