ПОЛІТИКА НОВИНИЦього четверга міністр сільського господарства Великої Британії Джордж Юстес подав у відставку через можливе відтермінування дати виходу країни з ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський міністр пішов у відставку через Brexit
"Своє рішення Юстес пояснив тим, що хоче бути вільним у своїй участі в критичних дебатах, які матимуть місце найближчими тижнями в парламенті"
Фото: gettyimages.com
"Міністр сільського господарства Великої Британії подав у відставку в зв'язку із можливим перенесенням дати Brexit. Своє рішення Юстес пояснив тим, що хоче бути вільним у своїй участі в критичних дебатах, які матимуть місце найближчими тижнями в парламенті", - повідомляє "Укрінформ".
Екс-міністр підкреслив, що побоюється, що "в підсумку Брюссель диктуватиме умови будь-якого перенесення Brexit". На думку Юстеса, це було би "остаточнім приниженням" для Об’єднаного Королівства.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 02 2019 22:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО