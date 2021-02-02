Brexit: у Британії можуть знищити 15 мільйонів італійських бджіл через нові закони

У Британії можуть знищити 15 мільйонів італійських бджіл, які не можуть бути доставлені замовнику через нові закони, які вступили в силу після остаточного виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Патрік Мурфет хоче імпортувати італійських бджіл для свого бізнесу та допомагати фермерам запилювати посіви.

Нові закони, які набули чинності після виходу Британії з єдиного ринку в січні, говорять, що до країни можна імпортувати лише бджолиних маток.

Щороку Мурфет імпортує велику кількість бджіл з Італії, де клімат тепліший.

Намагаючись уникнути заборони на ввезення та у спробі дотримуватися нових законів, він організував прибуття бджіл через Північну Ірландію в квітні, але, за словами Мурфета, йому сказали, що, якщо він спробує ввезти бджіл, їх можуть знищити.

За його словами, від регулятора йому надійшов лист з попередженням, що незаконний імпорт може бути відправлений назад або знищений, а проти нього самого будуть застосовані санкції.

Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських питань заявив, що йому відомо про цю проблему і він співпрацює з відповідними органами, щоб знайти рішення.

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