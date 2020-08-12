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Україна експортувала рекордні обсяги меду

вВспостерігається зі сторони країн Європейського Союзу та обумовлений рядом причин: невизначенність з подальшим розвитком ситуації з СOVID-19, а відповідно активне формування запасів на весь сезон 2020-2021 року.
Експорт меду з України за січень-листопад 2020 року становив 69,8 тис. тонн загальною вартістю 117,5 млн дол. Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбук Національний консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка.
Україна експортувала рекордні обсяги меду Фото: з відкритих джерел

"Наразі, експорт меду з України за 11 місяців 2020 досяг абсолютного рекорду - 69,8 тис. тонн загальною вартістю - $117,5 млн. Попередній рекорд був зафіксований в 2017 році та становив - 67,8 тис. тонн ($133,9 млн)", - зазначила Бурка.

За словами експерта ФАО, високий попит на український мед спостерігається зі сторони країн Європейського Союзу та обумовлений рядом причин: невизначенність з подальшим розвитком ситуації з СOVID-19, а відповідно активне формування запасів на весь сезон 2020-2021 року.

Також, причиною зростання експорту меду з України до Євросоюзу є неврожай меду в ЄС - за попередніми оцінками врожай меду в країнах Європи знизився на 40%, через несприятливі погодні умови

"Звичайно, Україна має ряд переваг - географічна близькість до основного покупця та якість українського продукту", - підсумувала Бурка.

Як повідомляв Укрінформ, за даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська Комісія, з грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна наростила експорт меду в Європейський Союз на 24% порівняно з аналогічним періодом 2017-2018 років - до 48 тис. тонн.

Нагадаємо, що раніше В Україні масово загинули 18 тисяч сімей бджіл, - Спілка пасічників

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08 12 2020 17:29
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