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Brexit: ЄС нагадав Британії, що час для переговорів спливає

Барньє нагадав, що у Британії є час до червня, щоб продовжити перехідний період
Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка вразила Британію та інші великі європейські держави, британський уряд наполягає, що не планує продовжувати тимчасовий перехідний режим за межі поточного дедлайну в грудні.
Brexit: ЄС нагадав Британії, що час для переговорів спливає Фото: LBC

Головний переговірник ЄС щодо  Brexit Мішель Барньє заявив, що годинник у переговорах про майбутні відносини між Британією і блоком цокає ще швидше, але прогресу немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Британія встановила цей дуже суворий календар, винятковий для таких важливих переговорів", - сказав Мішель Барньє на пресконференції після другого тижня переговорів між Брюсселем і Лондоном.

"Сполучене Королівство не може нав'язати цей дуже короткий графік переговорів і в той же час не рухатися вперед, не просуватися вперед з деяких питань, які важливі для Європейського Союзу", - продовжив він.

Барньє нагадав, що у Британії є час до червня, щоб продовжити перехідний період.  

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка вразила Британію та інші великі європейські держави,  британський уряд наполягає, що не планує продовжувати тимчасовий перехідний режим за межі поточного дедлайну в грудні.

Перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці 2020 року.

Нагадаємо, що ЄС і Британія розпочинають переговори щодо майбутніх відносин після Brexit

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24 04 2020 17:52
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