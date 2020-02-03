ЄС і Британія розпочинають переговори щодо майбутніх відносин після Brexit
Європейський Союз і Велика Британія в понеділок починають переговори про те, як будуть розвиватися їхні стосунки після Brexit.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Нинішній перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці року.
Обидві сторони заявляють, що хочуть досягти угоди до кінця року, щоб з 2021 року почалося нове співробітництво в усіх напрямках, від авіації до рибальства і обміну студентами. Йдеться про щорічну торгівлі в розмірі пів трильйона євро і тісні зв'язки у сфері безпеки.
Близько 100 офіційних осіб з Британії прибудуть сьогодні до Брюсселя на перший раунд переговорів з Єврокомісією, який триватиме до четверга.
Другий раунд відбудеться в березні в Лондоні, а потім кожні два-три тижні будуть проводитися нові.
ЄС хоче надати Британії вигідний доступ до єдиного ринку в обмін на надійні гарантії того, що Лондон запобігатиме демпінгу.
Але прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше заявляв, що хоче відійти від ЄС і відмовляється підкорятися його правилам або юрисдикції його вищого суду - все це необхідно, на думку блоку, для забезпечення чесної конкуренції.
У червні Британія і ЄС проведуть оцінку можливості укладення основної торговельної угоди до кінця року.
Нагадаємо, що британський уряд визначив "червоні лінії" для переговорів про майбутні відносини з ЄС
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