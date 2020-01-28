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Brexit: ЄС попередив Британію, що не піде на компроміс щодо єдиного ринку

"Щодо єдиного ринку не буде компромісів. Ніколи, ніколи, ніколи", - сказав Барньє, назвавши єдиний ринок основою міжнародного впливу ЄС
"Вхід з єдиного ринку, вихід з Митного союзу будуть мати наслідки. І що я бачив ... минулого року, так це те, що багато з цих наслідків були недооцінені у Британії ", - сказав він. Барньє сказав, що, хоча Брюссель готовий проявити гнучкість і прагматичність у торгових переговорах, британський вибір зробив неможливою безперешкодну торгівлю з ЄС.
Brexit: ЄС попередив Британію, що не піде на компроміс щодо єдиного ринку Фото: з вільних джерел

Європейський союз в переговорах про майбутні торговельні відносини з Великою Британією не піде на компроміс щодо цілісності свого єдиного ринку, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Деякі британські політики припустили, що Брюссель може бути гнучким щодо своїх правил, щоб захистити торгові потоки на переговорах, які повинні початися в найближчі тижні після офіційного виходу Британії з блоку 31 січня.

Але Барньє, виступаючи в Північній Ірландії, яка вважається найбільш схильною до ризику наслідків Brexit, попередив, що негативні наслідки неминучі.

"Щодо єдиного ринку не буде компромісів. Ніколи, ніколи, ніколи", - сказав Барньє, назвавши єдиний ринок основою міжнародного впливу ЄС.

"Вхід з єдиного ринку, вихід з Митного союзу будуть мати наслідки. І що я бачив ... минулого року, так це те, що багато з цих наслідків були недооцінені у Британії ", - сказав він.

Барньє сказав, що, хоча Брюссель готовий проявити гнучкість і прагматичність у торгових переговорах, британський вибір зробив неможливою безперешкодну торгівлю з ЄС.

Нагадаємо, що британські євродепутати провели своє останнє пленарне засідання у Європарламенті

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28 01 2020 14:15
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