Brexit: ЄС попередив Британію, що не піде на компроміс щодо єдиного ринку
Європейський союз в переговорах про майбутні торговельні відносини з Великою Британією не піде на компроміс щодо цілісності свого єдиного ринку, повідомляє "Економічна правда".
Про це заявив головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Деякі британські політики припустили, що Брюссель може бути гнучким щодо своїх правил, щоб захистити торгові потоки на переговорах, які повинні початися в найближчі тижні після офіційного виходу Британії з блоку 31 січня.
Але Барньє, виступаючи в Північній Ірландії, яка вважається найбільш схильною до ризику наслідків Brexit, попередив, що негативні наслідки неминучі.
"Щодо єдиного ринку не буде компромісів. Ніколи, ніколи, ніколи", - сказав Барньє, назвавши єдиний ринок основою міжнародного впливу ЄС.
"Вхід з єдиного ринку, вихід з Митного союзу будуть мати наслідки. І що я бачив ... минулого року, так це те, що багато з цих наслідків були недооцінені у Британії ", - сказав він.
Барньє сказав, що, хоча Брюссель готовий проявити гнучкість і прагматичність у торгових переговорах, британський вибір зробив неможливою безперешкодну торгівлю з ЄС.
Нагадаємо, що британські євродепутати провели своє останнє пленарне засідання у Європарламенті
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?