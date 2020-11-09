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Brexit: ЄС посилює підготовку на випадок провалу торгової угоди з Британією

Істотні відмінності зберігаються в областях, що представляють суттєвий інтерес для ЄС
За словами Барньє, в той час як ЄС демонструє гнучкість, Лондон не бажає на основі взаємності підтримати фундаментальні принципи та інтереси Євросоюзу.
Brexit: ЄС посилює підготовку на випадок провалу торгової угоди з Британією Фото: LBC

За підсумками восьмого раунду переговорів між Британією і ЄС щодо угоди про майбутні відносини залишаються розбіжності з ключових питань.

Про це йдеться у заяві головного переговірника ЄС Мішеля Барньє, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС як і раніше прихильний амбітному майбутньому партнерству з Британією. Це явно піде на користь обом сторонам. Ніхто не повинен недооцінювати практичні, економічні та соціальні наслідки сценарію з відсутністю торгової угоди" ,- йдеться у заяві.

За словами Барньє, в той час як ЄС демонструє гнучкість, Лондон не бажає на основі взаємності підтримати фундаментальні принципи та інтереси Євросоюзу.

Він наголосив, що істотні відмінності зберігаються в областях, що представляють суттєвий інтерес для ЄС.

"Велика Британія відмовляється включити необхідні гарантії чесної конкуренції в нашу майбутню угоду, вимагаючи при цьому вільного доступу на наш ринок. Точно так само нам як і раніше не вистачає важливих гарантій непорушення соціальних, екологічних, трудових і кліматичних стандартів", - йдеться у заяві.

"Для укладення майбутнього партнерства необхідні і будуть необхідні взаємна довіра і впевненість", - наголосив Барньє. Він додав, що у найближчі дні переговірники і їх групи продовжать контакти.

"У той же час ЄС активізує свою роботу щодо забезпечення готовності, щоб бути готовим до всіх сценаріїв 1 січня 2021 року", - сказав Барньє.

Нагадаємо, що ЄС може подати на Британію до суду за порушення угоди про Brexit

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11 09 2020 09:55
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