Brexit: Європарламент потребує більше часу для ратифікації угоди з Британією

Давід Сассолі наголошує на необхідності максимальної прозорості та демократичної легітимності процесу ратифікації угоди

Президент Європарламенту Давід Сассолі офіційно оформив своє прохання про продовження терміну тимчасового застосування угоди з Британією після 28 лютого, щоб мати необхідний час для її вивчення до ратифікаційного голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Враховуючи складність та тривалість цієї угоди, Європарламент хотів би попросити продовжити термін дії тимчасової угоди за межі дати 28 лютого, яка в даний час встановлена ​​в цій угоді, укладеній наприкінці грудня", - йдеться у листі Сассолі до президентки Єврокомісії.

Він пропонує ЄК подати відповідний запит до Ради партнерства - органу, що об'єднує європейців та британців для нагляду за виконанням угоди.

Давід Сассолі наголошує на необхідності максимальної прозорості та демократичної легітимності процесу ратифікації угоди на 1250 сторінок.

"Як ви знаєте, Європарламент в якості винятку прийняв тимчасове застосування цієї угоди, щоб продемонструвати підзвітність та пом'якшити перешкоди для громадян та бізнесу, а також запобігти будь-яким негативним наслідкам періоду "без домовленостей", - нагадав Сассолі.

При цьому він не назвав нового терміну тимчасового застосування угоди.

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