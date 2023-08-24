БРІКС має намір запросити Саудівську Аравію до групи – Bloomberg

Єгипет є ще однією державою, яку запрошують до вступу, разом з іншими країнами Близького Сходу.

Провідні країни з ринками, що розвиваються, готуються запросити найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію та кілька інших країн приєднатися до БРІКС у прагненні розширити свій глобальний вплив.

Про це повідомляє Bloomberg .

Лідери Бразилії, Індії, Китаю, Південної Африки та рф домовилися про розширення групи БРІКС на саміті, що проходить цього тижня в Йоганнесбурзі. Це буде перше розширення групи з 2010 року.

Єгипет є ще однією країною, яку запрошують приєднатися, разом з іншими країнами Близького Сходу, хоча список все ще обговорювався пізно ввечері в середу, 23 серпня.

Члени групи заявили, що розширення може допомогти протистояти домінуванню G7 у світових справах.

Поштовх до розширення був значною мірою ініційований Китаєм, але мав підтримку росії та Південної Африки. Індія була стурбована тим, що розширення БРІКС перетворить групу на рупор Пекіна, а Бразилія побоювалася, що це відштовхне Захід.

Саудівська Аравія та Єгипет публічно не заявляли про свою позицію щодо потенційного приєднання до БРІКС, хоча Ер-Ріяд відправив делегацію на зустріч.

Понад 20 країн Глобального Півдня офіційно подали заявки на приєднання до БРІКС напередодні саміту.

Розширена група БРІКС, включаючи Саудівську Аравію та Індонезію, до 2040 року становитиме 44% світової економіки, що перевершить прогнозовану частку валового внутрішнього продукту G7 у 21%, згідно з прогнозом Bloomberg.

Раніше повідомлялось, саміт БРІКС без путіна вказує на ізоляцію росії.