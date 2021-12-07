Брітні Спірс планує найняти відомого адвоката, щоб позбавитися опікунства

Вона "ніколи не знала, що може припинити опікунство", адже адвокат їй про це, мовляв, не говорив

Американська співачка Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство: зірка планує найняти відомого американського адвоката та колишнього федерального прокурора Метью Розенгарта.

Наразі фірма розглядає можливість співпраці зі співачкою.

Зазначимо, що Розенгарт протягом багатьох років представляв низку відомих клієнтів, серед яких Стівен Спілберг, Шон Пен, Бен і Кейсі Аффлек, Едді Веддер, Майкл Манн, Джиммі Батлер та інші.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці з американською співачкою. Це пов’язано із заявою Спірс у суді про те, що вона "ніколи не знала, що може припинити опікунство", адже адвокат їй про це, мовляв, не говорив.

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса підписав у середу розпорядження, яким відмовив у проханні Брітні Спірс про відсторонення її батька Джеймі Спірса від опіки над співачкою.

Рішення суду пов'язане з попереднім клопотанням адвокатів співачки й не бере до уваги свідчення, з якими Брітні Спірс виступила тижнем раніше в суді.

Як відомо, в листопаді 2020 року суддя Бренда Пенні погодилася включити у перелік опікунів Брітні Спірс приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після цього адвокати зажадали, щоб батька співачки Джеймса Спірса позбавили опікунства. Нинішнє рішення суду стосується саме цього клопотання. Водночас нещодавно, 23 червня, Брітні Спірс вперше за 2 роки виступила в суді, зажадавши припинити опіку над собою. Вона заявила, що її примушують працювати, приймати літій, а також забороняють знову завагітніти. Адвокати співачки поки юридично не оформили й не подали в суд її нові вимоги.

Слід зауважити, що в США існує спеціальний опікунський статус (англійською він називається "conservatorship", а опікун, відповідно, - "conservator"). Такі опікуни призначаються судом і контролюють фінансове й особисте життя інших людей із фізичними чи розумовими вадами або людей похилого віку.

У 2006-2007 роках після розлучення з чоловіком Кевіном Федерліном Брітні Спірс втратила опіку над дітьми, а також вдалася до кількох дивних учинків. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні перебувала у психіатричній лікарні, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса та адвоката Ендрю Волета. Останній пізніше відмовився від свого статусу. У 2020 році Брітні Спірс вже просила суд позбавити її батька права опікунства над нею, але тоді їй відмовили. Однак співачка не полишає спроб домогтися свого.