Бронетранспортери M113 прямують до України - міноборони Литви

Передані Литвою бронетранспортери M113 прямують до України, а з України до Литви для ремонту відправлені пошкоджені на полі бою гаубиці.

Про це йдеться у Twitter Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.