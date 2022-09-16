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Бронетранспортери M113 прямують до України - міноборони Литви

Передані Литвою бронетранспортери M113 прямують до України, а з України до Литви для ремонту відправлені пошкоджені на полі бою гаубиці.
Бронетранспортери M113 прямують до України - міноборони Литви

Про це йдеться у Twitter Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.

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16 09 2022 15:08
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