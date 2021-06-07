Брудна вода: фахівці МОЗ не рекомендують купатися в курортній Затоці
Про це повідомляє пресслужба ГУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", передає "Укрінформ".
"Під час лабораторних досліджень щодо якості морської води у контрольних точках на 22 пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб - на санітарно-хімічні показники. Дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що морська вода непридатна для купання біля пляжів "Центральний" та "Сонячний" смт Затока.
Варто зауважити, що фахівці обласного Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України і Держпродспоживслужби моніторять якість морської води, зокрема, біля одеських пляжів "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний", "Золотий берег" та інших.
Як повідомлялося, в середині червня вода біля узбережжя Одеси набула оливковкого кольору через активне розмноження солонуватоводної ціанобактерії після зливи і "залпових" скидів у море неочищених вод.
За словами співробітниці Українського наукового центру екології моря Галини Теренько, зафіксований "оливковий" приплив - це результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+19,0). Цього разу - солонуватоводна ціанобактерія Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів.
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