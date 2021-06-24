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На п’ятьох пляжах Києва виявили кишкову паличку. Де не можна купатися?

Кишкову паличку фіксують на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця"
Одразу на п’яти пляжах Києва виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивної кишкової палички. Там не рекомендують купатися.
На п’ятьох пляжах Києва виявили кишкову паличку. Де не можна купатися? Фото: facildedigerir.com

Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби столиці, зазначає "Громадське".

Кишкову паличку фіксують на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

У Держпродспоживслужбі рекомендують людям використовувати ці пляжі лише як зони відпочинку. Знову купатися там можна буде, коли показники вмісту кишкової палички повернуться до нормативних значень.

Дослідження проводив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

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24 06 2021 15:32
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