На п’ятьох пляжах Києва виявили кишкову паличку. Де не можна купатися?

Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби столиці, зазначає "Громадське".

Кишкову паличку фіксують на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

У Держпродспоживслужбі рекомендують людям використовувати ці пляжі лише як зони відпочинку. Знову купатися там можна буде, коли показники вмісту кишкової палички повернуться до нормативних значень.

Дослідження проводив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Читайте також: У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа