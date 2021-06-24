ВІДПОЧИНОК НОВИНИОдразу на п’яти пляжах Києва виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивної кишкової палички. Там не рекомендують купатися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На п’ятьох пляжах Києва виявили кишкову паличку. Де не можна купатися?
Кишкову паличку фіксують на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця"
Фото: facildedigerir.com
Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби столиці, зазначає "Громадське".
Кишкову паличку фіксують на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця".
У Держпродспоживслужбі рекомендують людям використовувати ці пляжі лише як зони відпочинку. Знову купатися там можна буде, коли показники вмісту кишкової палички повернуться до нормативних значень.
Дослідження проводив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.
Читайте також: У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 06 2021 15:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Франція відкрила кордони для туризму: умови в’їзду для щеплених українців
- ФОТО Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн
- ВІДЕО Реперка Alyona Alyona та "Океан Ельзи" присвятили пісню дітям, постраждалим від війни
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles