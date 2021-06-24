CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМаксимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа - обсерваторія Срезневського
Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°
Фото: rian.com.ua
У Києві у вівторок, 23 червня, температура повітря перевищила рекорд, встановлений у 1946 році, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°", - зазначено у повідомленні.
Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°. Отже, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.
Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.
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24 06 2021 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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