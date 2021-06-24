У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа - обсерваторія Срезневського

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°.

У Києві у вівторок, 23 червня, температура повітря перевищила рекорд, встановлений у 1946 році, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°", - зазначено у повідомленні.

Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°. Отже, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.