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У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа - обсерваторія Срезневського

Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°
Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°.
У Києві у вівторок був зафіксований перший температурний рекорд цього літа - обсерваторія Срезневського Фото: rian.com.ua

У Києві у вівторок, 23 червня, температура повітря перевищила рекорд, встановлений у 1946 році, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°", - зазначено у повідомленні.

Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°. Отже, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.

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24 06 2021 13:31
ТЕГИ: Київ, спека
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