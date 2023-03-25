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Бригаду морської піхоти рф від початку війни відновлювали вісім разів - ISW

25 березня 2023, 13:36
Бригаду морської піхоти рф від початку війни відновлювали вісім разів - ISW
Фото з вільного доступу
російські війська не в змозі підтримувати будь-яку значну швидкість просування десь на лінії фронту, використовуючи атаки у стилі "людської хвилі".

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російська "елітна" 155-та бригада морської піхоти була знищена та відновлена вісім разів від початку повномасштабної війни.

Як зазначають в ISW, значною мірою це сталося через втрати, яких російські морпіхи зазнали під час тривалих спроби захопити Вугледар на Донеччині.

Зазначається, що військове керівництво рф розкритикувало за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками.

Повідомляється, що російська 155-а морська піхотна бригада була знищена і відновлена вісім разів з початку війни, значною мірою через втрати, зазнані під час тривалих боїв за Вугледар.

Нагадаємо, за висновками ISW, втрати рф під Вугледаром підтверджують нездатність враховувати помилки.

Також в ISW заявили, що інформаційний простір росії "зі значним занепокоєнням" реагує на повідомлення про уповільнення російських операцій та можливий контрнаступ України.

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