кремль готує росіян до втрати ініціативи армії рф та початку контрнаступу ЗСУ, - ISW

росія зазнає величезних втрат у війні проти України.

Широкомасштабний весняний "наступ" російських сил досягає кульмінації, а тому пропаганда починає готувати росіян до контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський інформаційний простір, схоже, реагує на уповільнення наступальних операцій ЗС рф. Командуванню окупантів не вдається повернути собі ініціативу, що викликає занепокоєння серед пропагандистів та політиків у кремлі.

За словами аналітиків, російському військовому командуванню потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб поновити наступальні дії.

Тим часом у російському інформаційному просторі вже готують ґрунт для контрнаступу ЗСУ. Крім того, повідомляється, що російські військові кореспонденти також говорять про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ до того, як військово-промисловий комплекс рф зможе збільшити виробництво та зміцнити потенціал окупаційних сил.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір рф, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.