Лікарі поставили дружині Асада діагноз - лейкемію.

Дружина поваленого сирійського диктатора Башара Асада Асма не зможе повернутись до Британії, де вона народилась, бо термін дії її британського паспорта закінчився.

Про це інформує газета The Times.

Є припущення, що Асма Асад прагне розлучитися зі своїм чоловіком і повернутися до Британії, аби продовжити лікування від лейкемії.

За даними видання, термін дії її британського паспорта закінчився ще в 2020 році, це є перешкодою для повернення Асад до Лондона.

Неясно, чи завадила їй британська влада продовжити документ, чи вона сама допустила, щоб термін його дії закінчився, йдеться у матеріалі.

Співрозмовники видання зазначили, що Асма Асад більше не має дійсного британського документа, і дали зрозуміти, що британська міністерка внутрішніх справ Іветт Купер не дозволить їй в'їхати до Великої Британії на підставі хвороби.

Глава британського МЗС Девід Леммі раніше заявляв членам парламенту, що Асмі Асад тут "не раді".

Асма Асад народилася і виросла в Актоні, на заході Лондона, і стала першою леді Сирії у 2000 році, вийшовши заміж за 59-річного Башара Асада невдовзі після того, як він став президентом.

Режим Асада в Сирій був остаточно повалений на початку цього місяця після блискавичного наступу повстанських сил на чолі з ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

Раніше стало відомо, що Асма Асад втекла до москви за кілька тижнів до падіння Дамаска, а з часом до неї приєднався її чоловік.

Подружжя має трьох дітей: 23-річний Хафез, 21-річний Зейн і 19-річний Карім. Усі вони наразі в російській столиці, де сім'я Асадів володіє низкою елітних об'єктів нерухомості.

Кілька дні тому ми писали, що дружина Башара Асада тяжко хвора на лейкемію.