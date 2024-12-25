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ПОЛІТИКА

Дружина Башара Асада тяжко хвора на лейкемію — The Telegraph

25 грудня 2024, 16:21
Дружина Башара Асада тяжко хвора на лейкемію — The Telegraph
з вільних джерел
За інформацією видання, Асма Асад ізольована, щоб запобігти зараженню, і не може перебувати в одній кімнаті з іншими людьми.

Дружина колишнього сирійського диктатора Асма Асад, яка народилася у Великій Британії, тяжко хвора на лейкемію і лікарі дають їй 50% шансів на виживання.  

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, Асма Асад ізольована, щоб запобігти зараженню, і не може перебувати в одній кімнаті з іншими людьми. Джерела, які безпосередньо спілкувалися з сім'єю жінки, заявили, що батько Фаваз Ахрас, який доглядав за нею в москві, «убитий горем».

У травні 2024 року адміністрація Асада оголосила, що у дружини диктатора діагностували гострий мієлоїдний лейкоз — агресивний рак кісткового мозку і крові. Раніше вона лікувалася від раку грудей, і в серпні 2019 року було оголошено, що після року лікування Асма Асад повністю здорова. Вважається, що лейкемія повернулася після періоду ремісії.

"Асма помирає. Вона не може перебувати в одній кімнаті ні з ким [через свій стан]", — сказало джерело журналістів, яке безпосередньо спілкувалося з представником її сім'ї.

За даними ЗМІ, 49-річна дружина Асада прилетіла до москви на лікування незадовго до того, як кремль переконав її чоловіка втекти з Сирії на тлі стрімкого наступу повстанців. Останні пів року за нею переважно доглядав батько, відомий кардіолог, — спочатку в ОАЕ, потім у москві. У Асадів троє дітей, старшому з яких 22 роки. На момент повалення режиму батька юнак вивчав математику в Московському державному університеті та захистив дисертацію російською мовою.

The Telegraph повідомляє, що стосунки між Башаром Асадом і російським диктатором путіним останніми місяцями охололи. За інформацією видання, вони ставляться один до одного з побоюванням, і кремль був розчарований «небажанням Асада проводити реформи або взаємодіяти з опозиційними групами». Поразка Асада стала ганьбою для путіна, і росія ризикує втратити порт Тартус та кілька військових баз у Сирії, ключових для російських операцій у Середземномор'ї та Африці, вважають аналітики.

Раніше CNN Türk з посиланням на джерела повідомило, що Асма Асад незадоволена життям у країні-агресорці росії і подала на розлучення. За інформацією The Telegraph, про це журналістам повідомили російські дипломати.

В уряді Великої Британії, де народилася дружина Асада, заявили, що санкції не дозволять їй повернутися в країну.

Башар АсадхворобаАсма Асад

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