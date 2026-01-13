Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глобальний альянс путіна руйнується під тиском рішучих дій Трампа — Politico

13 січня 2026, 12:47
москва також не змогла перешкодити США захопити нафтовий танкер, який ішов під російським прапором.

Поки рф загрузла у війні, розв’язаній проти України, глобальна мережа союзників, яку російський диктатор владімір путін вибудовував багато років, судячи з усього, валиться, піддаючись випробуванню несподівано рішучим президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Politico, констатуючи, що путінський проєкт зі створення великої держави зіткнувся з «кінцем епохи».

Автор статті вказує, що війна, яку путін хотів закінчити за три дні триває вже довше, ніж радянська армія воювала з нацистами. При цьому окупаційні війська рф ціною величезних втрат змогли захопити лише невелику частину території України.

Тим часом на міжнародній арені російський диктатор, судячи з усього, мало що може зробити, щоб покласти край почерговому знищенню своїх союзників. кремль залишається в несприятливому для себе становищі на Близькому Сході з кінця 2024 року, коли впав режим сирійського диктатора Башара Асада. Він також не зміг допомогти своєму найближчому союзнику в Південній Америці — венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро. Ба більше, нагадує Politico, москва також не змогла перешкодити США захопити нафтовий танкер, який ішов під російським прапором.

Тепер під загрозою повалення перебуває режим в Ірані, який передавав росіянам для війни проти України безпілотники Shahed. 

У реальності альянс, що з’явився з ініціативи москви, більшою мірою завжди був фікцією, наводить Politico думку колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва. Після початку війни проти України «для росії було важливо показати, що вона не самотня, але це пропаганда», сказав ексдипломат. 

Низка російських коментаторів намагаються применшити значення відносин між Росією та її союзниками. Сам путін поки що не коментував ситуацію в Каракасі та Тегерані. Однак, на думку Бондарєва, кремль, ймовірно, розцінює дії американців у Венесуелі та захоплення танкера як спроби загнати росіян у кут. 

Ексдипломат попередив, що для того, щоб продемонструвати, що москва не піддається тиску, вона намагатиметься показати свою перевагу. Насамперед в Україні. Наприклад, шляхом запуску ракети Орешник минулого тижня.

