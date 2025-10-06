Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму Асада

06 жовтня 2025, 11:00
У Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму Асада
Фото: з вільних джерел
Вибори проводили за непрямою системою — через спеціальні виборчі колегії, а не загальне голосування.

У Сирії в неділю, 5 жовтня, відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму диктатора Башара аль-Асада. Виборча комісія повідомляє, що у голосуванні взяли участь близько 6 000 виборців у регіональних колегіях.

Про це повідомляють Reuters та France 24.

Вибори проводили за непрямою системою — через спеціальні виборчі колегії, а не загальне голосування. Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що зараз неможливо організувати прямі вибори, оскільки у великої кількості сирійців немає документів після громадянської війни.

За даними організаційного комітету, до асамблеї балотувалося понад 1 500 кандидатів, з яких лише 14% — жінки. Її обиратимуть раз на два з половиною роки. Виборці оберуть близько двох третин із 210 депутатів нового парламенту. Решту — ще 70 представників — призначить сам Шараа.

Згідно з правилами, кандидати не повинні бути "прихильниками колишнього режиму" і не повинні «пропагувати розділення країни».

За словами глави виборчої комісії Мохаммеда аль-Ахмеда, після оголошення попередніх результатів орган подасть звіт президенту, щоб той міг обрати решту членів парламенту. Кандидати також матимуть змогу подати заперечення.

Хоча влада називає вибори першим кроком до "інклюзивного уряду", критики сумніваються в їхній прозорості. Правозахисні організації критикують процес відбору, заявляючи, що він зосереджує владу в руках Шараа і не забезпечує представництво етнічних та релігійних меншин країни. Голосування не проводили у трьох провінціях, де проживають етнічні та релігійні меншини — 19 місць у парламенті залишаться там вакантними до пізнішого часу.

вибориСиріяБашар Асад

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється