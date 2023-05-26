Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українців
26 травня 2023, 09:39
Фото: unian.ua
Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це написавла член парламенту, голова комітету закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс в Twitter.
"Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що минулого тижня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців.