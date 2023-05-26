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Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українців

26 травня 2023, 09:39
Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: unian.ua
Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це написавла член парламенту, голова комітету закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс в Twitter.

"Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні", - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що минулого тижня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців.
БританіягеноцидГолодомор

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