Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це написавла член парламенту, голова комітету закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс в Twitter.

"Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні", - йдеться в дописі.