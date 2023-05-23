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ПОЛІТИКА

Словенія визнала Голодомор геноцидом українців

23 травня 2023, 21:17
Словенія визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: з вільного доступу
Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

Парламент Словенії прийняв декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", – йдеться у повідомленні.

Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

Також на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", – додав президент.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом.

війнаСловеніягеноцидрф тероризм

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