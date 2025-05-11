Британія допоможе Україні відновити авіасполучення

Проте станеться це лише після припинення вогню.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що експерти його країни готові сприяти відновленню авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню.

Про це він заявив у суботу, 10 травня, під час пресконференції у Києві, повідомляє сайт британського уряду.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях над відновленням авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню. Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - сказав глава уряду Британії.

Ще в лютому ми писали, що Wizz Air також може відновити польоти в Україну протягом 6-8 тижнів після припинення вогню.