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Британія допоможе Україні відновити авіасполучення

11 травня 2025, 13:11
Британія допоможе Україні відновити авіасполучення
Фото: AFP
Проте станеться це лише після припинення вогню.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що експерти його країни готові сприяти відновленню авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню.

Про це він заявив у суботу, 10 травня, під час пресконференції у Києві, повідомляє сайт британського уряду.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях над відновленням авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню. Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - сказав глава уряду Британії. 

Ще в лютому ми писали, що Wizz Air також може відновити польоти в Україну протягом 6-8 тижнів після припинення вогню

 

Українаавіасполучення

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