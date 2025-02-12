Wizz Air також може відновити польоти в Україну протягом 6-8 тижнів після припинення вогню – Reuters

Раніше про відновлення рейсів заявив Ryanair.

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити порядка 30 маршрутів, які діяли до повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Представники Wizz Air наголошують, що рішення залежатиме від безпекової ситуації та дозволів регуляторів.

"Компанія має "твердий план" щодо перезапуску польотів до України", - заявив генеральний директор лоукостера Йозеф Вараді.

За його словами, як тільки буде оголошено про припинення вогню, компанія розгляне можливість перезапуску.

За оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться 6-8 тижнів, і Wizz Air готується до цього.

За словами гендиректора, протягом шести місяців після завершення конфлікту Wizz Air відновить роботу своїх баз у Києві та Львові.

Спочатку компанія планує постачати на український ринок близько 5 млн місць на рік на 60 маршрутах.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року.

Раніше стало відомо, що Ryanair готується відновити рейси до України на тлі надій на припинення війни.